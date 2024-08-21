مدير "تعليم دمياط" يؤكد على الانضباط الإدارى لاستقبال العام الدراسى الجديد

دمياط معتز الشربيني

عقد اليوم "محمد رمضان غريب"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بالعاملين بديوان المديرية، بحضور د.إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، وم.عادل مغربي مدير عام التعليم الفني، ود.رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وجميع مديري الإدارات النوعية وموجهي عموم المواد، وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل الوزارة، على عدة ضوابط والنقاط الهامة والرئيسية التي من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العمل والعملية التعليمية داخل جميع المدارس وإعادة تدوير الموارد البشرية والإدارية.

وطالب "وكيل الوزارة" كافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالعمل علي راحة العاملين ، مؤكدا انها من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد "وكيل الوزارة" أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم بإعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم مطالبا بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وتلبية وسرعة الإستجابة لكافة مطالبهم بالإلتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية، مؤكدًا حرص السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وا.د ايمن الشهابي محافظ دمياط على متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر على خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" جميع العاملين بديوان المديرية والادارات التعليمية بالمشاركة في المتابعة المستمرة علي عوامل الأمان بالمدارس من أبواب ونوافذ و فصول دراسية ووسائل الأمان كطفايات الحريق، وخزانات المياه وأسوار المدرسة وتقليم الأشجار والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بالإضافة إلي متابعة موقف الأثاث المدرسي من حيث الصلاحية واستبعاد الرواكد من الممرات وأفنية المدارس وجاهزية المعامل وتفعيل العمل بها .