محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح ويضع حجر أساس لـ15 مشروعا بطوخ بـ1.5 مليار جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمركز ومدينة طوخ، لتفقد وافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات التنموية، فى إطار بدء المحافظة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ156، والذى يتزامن مع وضع حجر أساس مشروع القناطر الخيرية، رافقه خلالها اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، والمهندسة هالة شندى مدير فرع الأبنية التعليمية بالقليوبية، ووليد الفرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحى نامول، والتى ستعمل بطاقه 10 متر3/يوم، والتى يتم تنفيذها بتكلفة 140 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 90%، ومتوقع الانتهاء من المشروع فى 30 أكتوبر المقبل، كما تم تفقد محطة معالجة صرف صحى كومبتين بطاقة 5 آلاف متر3/ يوم، حيث بلغت بنسبة التنفيذ بالمشروع 95%، بتكلفة إجمالية بلغت 110 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، توسعات محطة معالجة صرف صحى إمياى بطاقة 10 آلاف متر3 / يوم، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، ومتوقع الانتهاء من المشروع فى 30 أكتوبر 2024، كما افتتح المحافظ مركز شباب الدير بطوخ، حيث تم إنشاء حمام سباحة بتكلفة 3.4 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مركز شاب ميت كنانة، والذى شهد إنشاء ملعب خماسى بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وأيضا افتتاح مدرسة أجهور للتعليم الأساسى (إحلال جزئي)، بتكلفة 11 مليون جنيه، والتى تضم 21 فصلا، كما تم تفقد مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسى، إنشاء جديد، بتكلفة 2.4 مليون جنيه، ضمت 33 فصلا.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد مشروع صرف صحى برشوم الصغرى والكبرى، بتكلفة 90 مليون جنيها، حيث يضم المشروع محطة رفع وشبكه انحدار وخط طرد، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، ومخطط الانتهاء من المشروع فى 30 ديسمبر، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قرية السيفا، بتكلفة 100 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 85%، حيث يضم المشروع "شبكة إنحدار وخط طرد ومحطة رفع، وأيضا مشروع صرف صحى الصالحية، بتكلفة 40 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 85%، ويضم المشروع "شبكة إنحدار وخط طرد ومحطة رفع".

وواصل المحافظ الجولة بتفقد مشروع صرف صحى كفر العمار ومنشأة العمار، بتكلفة 95 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 40%، حيث يضم المشروع "شبكات انحدار ومحطة رفع وخط طرد، وايضا تفقد مشروع صرف صحى قريه كومبتين وكفر الفقهاء، بتكلفة 60 مليون، ويضم المشروع محطة رفع وخط الطرد وشبكات إنحدار، وبلغت نسبة التنفيذ 60%، وأيضا تفقد صرف صحى كفر النخلة، بتكلفة 70 مليون، ونسبة تنفيذ 95%، ويضم المشروع محطة رفع وخط الطرد وشبكات إنحدار، كما تم وضع حجر أساس مدرسة فتحى محمد عبد الرحمن بكوم الأطرون، إنشاء جديد، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وستضم 28 فصلا، واختتم الجولة بتفقد مستشفى طوخ المركزى لدفع الأعمال بها، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 570 مليون جنيه.



الاستماع لشكاوى المواطنين



الاستماع لشكوى إحدي السيدات



الفصول الجديدة



المحافظ يداعب أحد الأطفال



تفقد المحطات



تفقد محطات الصرف الصحي



تقديم احد شباب ذوي الهمم لوضع حجر أساس مدرسة



جانب من الجولة



جانب من جولة المحافظ



خلال الجولة



خلال تفقد الفصول بالمدارس



فرحة الاطفال بافتتاح المدرسة الجديدة



لقاء الأطفال بالمحافظ



لقاء الأطفال بالمدارس_1