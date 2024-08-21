محافظ القليوبية يتفقد دار الرعاية الصحية للمسنين بمدينة الخانكة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة لدار الرعاية الصحية للمسنين بمدينة الخانكة وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للنزيلات والنزلاء بدار الرعاية وحجم الرعاية الصحية التي يتلقوها، ووجه القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم.

وأكد المحافظ، علي ضرورة التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود أي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها، كما أكد على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين القادرين وغير القادرين على خدمة أنفسهم، والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية، تعويضاً لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

وخلال الجولة استمع المحافظ، من مدير الدار علي قوة الدار 42 مسنا، 4 منهم يجرى لهم عمليات بمستشفي الخانكة المركزي، والمتبقي بالدار 19 مسنا و19 عجوزا.



محافظ القليوبية يتفقد دار الرعاية الصحية للمسنين



محافظ القليوبية يتفقد دار الرعاية الصحية للمسنين



محافظ القليوبية يتفقد دار الرعاية الصحية للمسنين



محافظ القليوبية يتفقد دار الرعاية الصحية للمسنين