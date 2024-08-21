محافظ السويس: رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بالمدارس

السويس-صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اجتماعًا، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على استعدادات محافظة السويس لاستقبال العام الدراسى الجديد، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات لانضباط وانتظام العمل بالمدارس، فى إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيزوضمان حسن سير العمل بالمنظومة التعليمية.



جاء ذلك بحضور خالد سعداوى السكرتيرالعام للمحافظة وياسرعمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس حمودة بدر مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالسويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية والتعليم العام وموجهى العموم للمواد بالتربية والتعليم والقيادات التعليمية.



وفى بداية اللقاء وجه المحافظ الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة فى ضبط وتطوير العملية التعليمية فى المحافظة، والذى يسهم فى توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم فى المحافظة، مؤكدا أن التدريس رسالة وليس مهنه فإن الشعوب لاتنهض إلا بالعلم والمعرفة فهم وسيلة لصنع المجتمع وبناء الأجيال نفسيا وفكريا ليتمكنوا من الارتقاء بامتهم وبناء الوطن والمجتمع، مشيدا بحصول محافظة السويس على مراكز متقدمة فى الثانوية العامة والتعليم الفنى.



ووجه المحافظ بأهمية تكريم وتحفيز بعض المدارس المتميزة والطلاب المتميزين كقدوة يحتذى بها فى مدارس السويس.



وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاهتمام بالنظافة المدرسية وتجميل المدرسة وتكثيف التوعية لدى التلاميذ من خلال تنفيذ المبادرات التوعوية منها مبادرة (مدرستى عنوانى ) للحث على النظافة العامة والتعاون وحب الولاء والانتماء، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وإدارة المرور بمشاركة العديد من مدارس السويس على مستوى الأحياء.



وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه المبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة ونظافتها ونشر ثقافة النظافة وتنمية الشعور بالانتماء والولاء لدى الطلاب تجاه وطنهم ومحافظتهم ومدرستهم عن طريق المشاركة المجتمعية مع فئات المجتمع المختلفة ونشر الوعى بالمجتمع المحلي.



واستمع المحافظ إلى مدير هيئة الابنية التعليمية حول خطته فى صيانة المدارس والمعوقات التى تواجهه للانتهاء من صيانة باقى المدارس فى مدة زمنية سريعة.



كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من باقى أعمال الصيانة بالمدارس والمبانى التعليمية والتأكيد على جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد وإعداد مخطط للمدارس الجاهزة لدخولها الخدمة لتساهم فى تقليل الكثافة الطلابية بالمدارس.



كما استمع المحافظ إلى مدير مديرية التربية والتعليم حول خطة المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتكثيف العمل لاستقبال باقى الكتب المدرسية والعمل على إعداد الجداول لجميع المراحل والانتهاء من نشرات النقل للمدرسين والطلبة لجميع المراحل.



وفى النهاية أكد المحافظ على القيادات التعليمية ومديرى المدارس ببذل كل الجهود والإبداع من أجل الارتقاء بمدارسهم لتصبح نموذجا وصرحا تعليميا يحتذى به.