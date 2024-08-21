قوافل حياة كريمة العلاجية تستكمل اليوم أعمالها بقرية أبو رماد بحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستكمل اليوم الثلاثاء القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة فى اليوم الثانى لها اعمالها بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، والتى بدأت العمل بالكشف الطبى وصرف العلاج للأهالى بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى ابو أهالى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، خلال أغسطس الجارى الاثنين الماضى بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر واستمرت فيها لمدة يومين الاثنين والثلاثاء الماضيين، وانتقلت بعد ذلك من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوبًا، حيث قرى الخير ورأس حدربة وهناك وقضت فيها يومين الأربعاء الخميس، وبدات الجمعة عملها بمدينة حلايب أقصى جنوب مصر الشرقى واستغرقت الجمعة والسبت لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا.

وانتقلت أمس الأحد إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، وغدا تتجه إلى مدينة مرسى علم وسفاجا وقرية أم الحويطات.

وتختتم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، يومى السبت والأحد المقبلين بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.