فعاليات لحملة "100 يوم صحة" بدمياط بالتنسيق بين الصحة والأوقاف

دمياط معتز الشربيني

قامت حملة 100 يوم صحة، اليوم الأربعاء، بالكشف الطبي على أئمة أوقاف دمياط والمؤذنين والعمال والإداريين، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتحاليل اللازمة للأئمة والعاملين بالأوقاف، والحملة مستمرة حتى الأسبوع القادم.

وتأتي خدمات المبادرة، بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وقياس السكر والضغط والوزن والطول والكشف عن الأورام السرطانية، وتهدف هذه المبادرة لتحسين وزيادة كفاءة حصول المواطنين علي الخدمات الصحية بشكل عادل وإتاحة هذه الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية بالاهتمام بصحة أئمة وعمال الأوقاف، وفي ضوء التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف وبعناية من الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وبإشراف والشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.