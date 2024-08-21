عضو بالمركز الإعلامى للأزهر يحصل على درجة الماجستير في تقنيات الإخراج الحديثة

كتب محمد فؤاد

ناقش عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، الباحث أحمد حسن عبد الحي السامولي، رسالته العلمية؛ لنيل درجة الماجستير في الإعلام، والتي جاءت تحت عنوان "تقنيات الإخراج الحديثة في البرامج الحوارية التليفزيونية بالقنوات الإخبارية"، وقد حصل الباحث على درجة الماجستير في الإعلام، عن هذه الرسالة بتقدير ممتاز، وذلك بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وانقسمت الدراسة إلي مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، تناول الفصل الأول الإطار النظري والمنهجي للدراسة، وناقش الفصل الثاني التقنيات الحديثة وأساليب الإخراج في البرامج الحوارية، فيما قدم الفصل الثالث دراسة تحليلية لتقنيات الإخراج الحديثة في البرامج الحوارية بالقنوات الإخبارية المتخصصة، ويأتي الفصل الرابع والأخير من الدراسة بعنوان: المقابلات المتعمقة مع مخرجي البرامج الحوارية بالقنوات الإخبارية المتخصصة.

واعتمـدت الدراسـة على المـنهجِ المسحيِّ بشقيْه الوصفي والتَّحليلي‏ لاعتباره من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية، وفي إطار ذلك تم الاعتماد ‏على استمارة تحليل المضمون، والمقابلات المتعمقة كأدوات لجمع البيانات، وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في (تسعة) برامج حوارية من ثلاث قنوات إخبارية متخصصة وهي "سكاي نيوز - العربية – CBC" كما تم عمل إجراء مقابلات متعمقة مع (واحد وعشرين) من مخرجي البرامج التليفزيونية الحوارية.

وخلصت الدراسة إلى اهتمام مخرجي البرامج الحوارية التليفزيونية بالاعتماد على التقنيات ‏الحديثة في أساليبهم الإخراجية، وكذلك اهتمام القنوات الإخبارية المتخصصة (محل الدراسة) بدرجة كبيرة على ‏التقنيات الحديثة في إنتاجها البرامجي، وكان من أبرز التقنيات التي اعتمدت عليها هذه ‏القنوات (البودكاست، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، الواقع ‏المعزز، البث الحي، تطبيقات الاتصال الحديثة، المنصات الاجتماعية الإلكترونية)، حتى وإن كان هناك بعض الفوارق في درجة الاستخدام بين تلك البرامج والقنوات، الذي يعود بالأساس إلى إمكانيات كل قناة، حيث إنه لم يعد هناك مجال لأيت قناة أن تعمل بالنظم التقليدية القديمة، وأن التطور والتحديث والاعتماد على التقنيات الحديثة أصبح من ضروريات العمل الإعلامي.

وتأتي هذه الرسالة العلمية تحت إشراف الدكتورة ‏جيلان محمود شرف، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام وتكنولوجيا ‏الاتصالات جامعة السويس، وأمين الشؤون التعليمية بمعهد البحوث والدراسات العربية، ومناقشة الدكتورة مني الحديدي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.