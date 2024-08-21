طالبة بتجارة طنطا تحرز ذهبية الفرق وفضية الفردي وزن 63 كجم في بطولة أفريقيا للشباب

الغربية مصطفى عادل

واصل طلاب جامعة طنطا انجازاتهم الدولية والقارية حيث شهدت بطولة أفريقيا للشباب في رياضة الجودو، والتي أختتمت في العاصمة الكاميرونية ياوندي يوم 18 أغسطس الجاري، احراز الطالبة فاطمة غانم المقيدة بكلية التجارة جامعة طنطا الميدالية الذهبية "فرق" والميدالية الفضية "فردي" وزن 63 كجم.

حرص الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للطالبة فاطمة غانم، معربا عن سعادته بما حققته من انجاز رياضي عظيم، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، مشيداً بأداء الطالبة طوال فترة البطولة.



وأكد حرص الجامعة على توفير كافة أشكال الدعم ورعاية طلابها الموهوبين في كافة الألعاب الرياضية، وتوفير البيئة الملائمة لجميع الموهوبين رياضيا لحصد المزيد من الميداليات والفوز بالبطولات، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الطالبة فى حفل ختام الأنشطة الطلابية الذى ستنظمه الجامعة قريبًا.

جدير بالذكر أن الطالبة فاطمة غانم قد شاركت مع منتخب جامعة طنطا للجودو فى مسابقة الشهيد الرفاعى 50، وحققت الميدالية الذهبية لجامعه طنطا، كما حصلت على الميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للشباب بمدغشقر 2022.