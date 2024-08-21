ضبط 6 أطنان و153 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

كتبت أسماء نصار

‎شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6 أطنان و153 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم و ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وذلك فى اطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضبط الأسواق .

‎يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

