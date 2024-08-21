صحة الدقهلية: 257 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال الشهر الماضي

الدقهلية - سارة الباز

صرح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، باستقبال مستشفيات الدقهلية لنحو 257 ألفا و 779 حالة بالعيادات الخارجية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف بأن عدد مرضى الاستقبال قد بلغ 99 ألفاً، و 630 حالة، كما تم إجراء نحو 2526 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، علاوة على استقبال 1824حالة بالعناية، و867 بالحضانات.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تم إجراء 38877 جلسة غسيل كلوي، في حين بلغ عدد حالات الولادة 396 ولادة، من بينها 156 حالة ولادة طبيعية، مشيراً إلى أن عدد المرضى، الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 55221 مريضا.

وأشار إلى أنه قد تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات؛ ليصل إلى 45 جولة تفقدية خلال يوليو الماضي، تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام، ومركزي، ونوعي؛ وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

ولفت إلى أنه سيجري البدء فى تطوير مستشفى منية النصر، علاوة على استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، وبلقاس والسنبلاوين، مثمنًا في الوقت ذاته جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى، نائب مدير الإدراة.