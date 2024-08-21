سحر وعظمة التراث المعمارى بقرية المهندس حسن فتحى التاريخية غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من السحر والجمال وعظمة الهندسة المعمارية التاريخية تفرد بها المهندس الراحل حسن فتحى فى قريته العظيمة غرب محافظة الأقصر، والتى قام ببنائها بالطراز المعمارى الخاص به، فهو المؤسس لنظرية إستغلال العمارة للتهوية والتخفيف عن حياة المواطنين البسطاء بأقل الإمكانيات، كما ساهم فى تأسيس مدن بديعة أبرزها قريته بمدينة القرنة بالبر الغربى فى الأقصر.

وبعد مرور سنوات طويلة على إقامتها عانت قرية المهندس حسن فتحى من التصدعات والأضرار بمرور الزمن، ومنذ 3 أعوام انطلقت داخلها أعمال المرحلة الأولى لتطوير مبانى القرية، حيث افتتحت وقتها وزارة الثقافة المرحلة الأولى لتطوير قرية المعمارى الراحل حسن فتحى بالقرنة الجديدة فى البر الغربى بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وبدعم جهاز التنسيق الحضارى، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف كامل من منظمة اليونسكو.

ويقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن إحياء قرية حسن فتحى كان ولا يزال حدث عالمى يعكس مظاهر قوة مصر الناعمة التراثية، حيث تم إفتتاح المرحلة الأولى من التطوير بالقرية بعد مرور 70 عاما من إنشائها على يد مؤسس مدرسة عمارة الفقراء فى مصر والعالم، ليعبر عن أحد محاور استراتيجية عمل وزارة الثقافة بالحفاظ على التراث، حيث أن الراحل حسن فتحى يقول فى كتابه" عمارة الفقراء" القرنة بالنسبة لى تجربة ومثال معًا، وكنت آمل أن تكون القرية عرضًا للطريقة التى يعاد بها بناء كل ريف مصر، وكنت آمل أن يرى الناس كيف يمكن أن يكون الإسكان الجيد رخيصًا فإنه ستوجد بين فلاحينا حركة هائلة للبناء بطريقة أدى العمل بنفسك".

ويضيف الخبير السياحى محمد عثمان إبن البر الغربى، إنه تم ترميم أجزاء القرية بتكليف من منظمة اليونيسكو العالمية التى تتكفل بالترميم والتطوير للقرية للحفاظ على تاريخها العالمى بجنوب الصعيد بتكلفة تصل إلى 750 ألف دولار، موضحًا إنه هدف مشروع حماية تراث حسن فتحى فى القرنة الجديدة إلى إعادة إحياء وتأهيل وترميم المبانى العامة الرئيسية الخمسة التى بناها حسن فتحى فى منتصف القرن العشرين، والذى استخدم فى بناء المبانى الخامات والطرق التقليدية بما شملت من استخدام الطوب اللبن المخلوط من القطن وألياف النباتات والمجفف فى الشمس.

أروقة قرية المهندس حسن فتحى التاريخية



جانب من السحر داخل قرية حسن فتحى بالأقصر



سحر الإضاءة والإنارة فى قلب قرية حسن فتحى التاريخية



سحر وعظمة التراث المعمارى في قرية المهندس حسن فتحى التاريخية



سحر وعظمة التراث المعمارى في قرية المهندس حسن فتحى بالأقصر



عظمة التراث المعمارى في قرية المهندس حسن فتحى التاريخية



عظمة المعمار فى قرية المهندس حسن فتحى بالأقصر



