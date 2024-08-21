رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

كتب إبراهيم قاسم

أدى المستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2024 بتعيينه رئيساً لهيئة قضايا الدولة، اعتباراً من 15 أغسطس الجارى.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، مؤكداً على دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في الذَّوْدِ عن المال العام، وعلى ضرورة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تقديراً وتتويجاً لجهوده وإسهاماته الإيجابية خلال مسيرته القضائية المشرفة في حماية المال العام وحقوق الدولة المصرية خلال رحلة طويلة بين أروقة العدالة اتسمت بالحيدة والنزاهة، تبوأ خلالها مكانة مستحقة ومشرفة.