رئيس جامعة قناة السويس: ملتزمون بتقديم الدعم لضمان سير عملية التنسيق بفعالية

الإسماعيلية-صبرى غانم

يواصل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس استقباله للطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، حيث يتم تقديم كافة الخدمات اللازمة للتأكد من سير عملية التنسيق بسلاسة وكفاءة.

وشهد اليوم الأربعاء حضور 138 طالب وطالبة بتسجيل رغباتهم بواقع 85 بشعبة علمي علوم ، و 33 بشعبة علمي رياضيات، أما الشعبة الأدبية فبلغ عدد الطلاب المسجلين اليوم 20 طالب وطالبة.

في هذا السياق، صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قائلاً: تسعى الجامعة من خلال مكتب التنسيق الفرعي إلى توفير بيئة مريحة ومهنية للطلاب وأسرهم.

وتابع؛ نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لضمان سير عملية التنسيق بفعالية، ونشجع الطلاب على الاستفادة من هذه الخدمة لضمان تحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم التعليمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص جميع العاملين بمكتب التنسيق الفرعي على توفير كافة التسهيلات اللازمة للطلاب خلال عملية التنسيق، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتقديم المشورة اللازمة لضمان تحقيق أفضل اختيارات ممكنة للطلاب في التخصصات التي تناسب قدراتهم وطموحاتهم.

وأضاف الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة ورئيس مكتب التنسيق أنه يتم تطبيق أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل إجراءات التنسيق، مما يعزز من سرعة ودقة المعاملات.

وأردف؛ نحن هنا لضمان تجربة سلسة وميسرة للطلاب، ونواصل العمل على تحسين خدماتنا لتلبية احتياجاتهم بكفاءة.

أشار شريف فاروق، أمين عام الجامعة أن هذه المرحلة من أهم مراحل التنسيق لزيادة عدد الطلاب المتقدمين بها ، مؤكداً على توفير الدعم الفني لضمان إتمام عملية التنسيق بنجاح.

تشرف على أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، بينما يتولى الدكتور تامر حسنين مسؤولية التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد عبد الهادي مسؤولية التنسيق اليدوي.