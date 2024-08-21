رئيس جامعة دمياط يستقبل وزير التعليم السابق لمناقشة رسالة دكتوراه

دمياط معتز الشربينى

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الدكتور رضا السيد حجازي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ورئيس جامعة الريادة، وذلك قبيل التوجه لمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، لمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة إيمان خالد عبد الحميد الطويل بعنوان "أثر التفاعل بين نمط أنشطة الفيديو التفاعلي المواضيعي بمركز تدريب افتراضي والأسلوب المعرفي على تنمية مهارات تطوير المدارس الإلكترونية وإدارتها لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم " لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية ، برئاسة وزير التربية والتعليم السابق للجنة المناقشة والحكم على الرسالة ، وعضوية الأستاذ دكتور أماني عوض عميد كلية التربية مشرفاً ومناقشاً ، و الدكتور الشحات سعد عتمان أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية السابق مناقشاً ، والدكتورة سهير حمدي فرج أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم بكلية التربية مشرفاً.

رحب رئيس الجامعة بوزير التربية والتعليم السابق في رحاب جامعة دمياط ، وبلجنة المناقشة والحكم.

ومن جانبه أعرب الوزير رضا السيد حجازى عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة دمياط ، ووجه الشكر الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة على حفاوة الإستقبال ، مشيداً بما شهده برئيس الجامعة من سعي مستمر وجهد جلي لرفعة شأن جامعة دمياط والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها.

واختتمت المناقشة بمنح الباحثة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات المصرية والأجنبية.