رئيس جامعة دمنهور يبحث سبل التعاون مع الملحق الثقافي لسفارة البحرين

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الأربعاء، الدكتورة خلودراشد مطر ـ الملحق الثقافي لسفارة البحرين بالقاهرة، لبحث وتدعيم سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه أعرب رئيس جامعة دمنهور عن سعادته بتلك الزيارة مرحبا بالدكتورة خلود راشد في رحاب جامعة دمنهور، مثمّنا عمق الروابط والعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر ومملكة البحرين، مشيرا إلى دعم الجامعة الكامل لكافة طلابها الوافدين من دولة البحرين باعتبارهم سفراء للجامعة في بلادهم.

خلال اللقاء أكد رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة تحرص على فتح أبوابها للطلاب الوافدين، ومد جسور الروابط العلمية العميقة والفعالة بين مؤسسات التعليم في كل من الوطن العربي وأفريقيا ومختلف دول العالم، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لتسهيل اندماج الطلاب الوافدين في الحياة الجامعية، وأن الجامعة تسعى بخطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، واعتمادها دوليًا، والتركيز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية و مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية و الإقليمية و الدولية مع التحسين المستمر لآداء المؤسسات القائمة و رفع كفاءة مكوناتها من خلال تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تلبية احتياجات الطلاب الوافدين وتذليل أية عقبات قد تواجههم.



ومن جانبها أعربت "مطر" عن بالغ سعادتها بزيارتها للجامعة، مقدمة الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدة على تقدير وامتنان الجانب البحريني لجامعة دمنهور، وحرص المملكة البحرينية على الاهتمام بالتخصصات التقنية الحديثة في كافة المجالات، وبدورها؛ أثنت الملحق الثقافى البحريني على دور الجامعات المصرية في دعم التعليم والصعود به إلى أفضل المستويات التعليمية والتطوير الدائم له، معربة عن تطلعها إلى زيادة أعداد الطلاب البحرينيين إلى جامعة دمنهور.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين رئيس الجامعة والملحق الثقافي لسفارة البحرين.

وعلى هامش الزيارة قامت الملحق الثقافي البحريني بجولة تفقدية لزيارة كلية الهندسة، مركز التطوير المهني وكلية التربية للطفولة المبكرة بمجمع الأبعادية التعليمي، ومقر مبنى المعامل المركزية ومعمل بانوراما الحيوان بمجمع الكليات النظرية.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور ماجد شعلة - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منال مصطفى ـ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتورة منى السيد ـ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور زكريا الزرقا ـ المشرف العام لإدارة الوافدين بالجامعة، ومحمود عارف ـ المرشد الأكاديمي للملحقية الثقافية للسفارة.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.