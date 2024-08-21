رئيس "الحجر الزراعى" يبحث مع وفد هولندى سبل التعاون المشترك بين البلدين

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي وفدا من سفارة هولندا بالقاهرة برئاسة Tycho Vermeulen المستشار الزراعي الهولندي.

واستعرض المنسي الموقف التجاري بين البلدين والذي يتميز بالتنوع خاصة في مجال الصادرات الزراعية المصرية، حيث تعتبر هولندا أحد اكبر نقاط الدخول للشحنات المصرية المصدرة إلي دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد المنسي علي ضرورة استمرار التعاون المشترك والعمل علي حل أى معوقات قد تواجه الصادرات الزراعية المصرية .

وتطرق الجانبين إلي الحديث عن التعاون في نظم إنتاج وفحص تقاوي البطاطس، وشدد المنسي علي أهمية قيام الجانب الهولندي بالالتزام بمتطلبات الصحة النباتية لتقاوي البطاطس المستوردة، والعمل علي وضع تصور مستقبلي مشترك للتعاون في مجال توطين إنتاج التقاوي في مصر من خلال نظم الفحص والاعتماد.

وفي نهاية اللقاء، قام المنسي بتوجيه الشكر لممثلي السفارة الهولندية مع التأكيد علي البدء الفوري في وضع تصور لخطة عمل مشتركة بين الجانبين حيث حضر اللقاء مسؤلي ملفات اوروبا بالإدارة المركزية للحجر الزراعي.