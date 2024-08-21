حزب الله يقصف قاعدة تسنوبار اللوجستية فى الجولان السورى المحتل

بيروت (أ ش أ)

أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، قصف قاعدة تسنوبار اللوجستية فى الجولان السورى المحتل بعدد من صواريخ ‏كاتيوشا.

وقال حزب الله - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية - إن قاعدة تسنوبار تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلى، تتموضع فيها قوات المشاة أثناء فترة تدريبها في الجولان السوري المحتل، وتضم مركزًا لذخيرة المدفعية يتبع لوحدة التسليح الإقليمية في جيش العدو محمية بمنظومة القبة الحديدية، وهي تستهدف للمرة الثانية".

وفي سياق متصل استهدف حزب الله - رداً على ‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة بيت ليف - هدفاً في موقع حدب يارون بمحلّقة انقضاضية واصابته إصابة مباشرة.

كما استهدف حزب الله - بعد مراقبة ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى - مجموعة من جنود الاحتلال تتحرك في محيط ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.

