اليوم السابع
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حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة نقل ثقيل وآخرى ملاكى.. صور

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 07:50 م
حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة نقل ثقيل وآخرى ملاكى.. صور حادث قطار برج العرب
كتب سيد الخلفاوى

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شهد مزلقان برج العرب غرب الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، تصادم قطار بعدد من السيارات، والتصادم بين قطار وعدد من السيارات بمزلقان برج العرب بطريق بهيج – المطار ببرج العرب القديم.

 

وتبين من المعاينة تصادم قطار بعدد من السيارات بينها سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم "ن ق د 2674" وملاكي رقم " س ن م 8619 ".

السيارة الملاكي المتسببة في الحادث
السيارة الملاكي المتسببة في الحادث

 

حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة ملاكى
حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة ملاكى

 

حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكى
حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكى

 

حادث برج العرب
حادث برج العرب

 

حادث قطار برج العرب
حادث قطار برج العرب

 







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