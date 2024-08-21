حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة نقل ثقيل وآخرى ملاكى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد مزلقان برج العرب غرب الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، تصادم قطار بعدد من السيارات، والتصادم بين قطار وعدد من السيارات بمزلقان برج العرب بطريق بهيج – المطار ببرج العرب القديم.

وتبين من المعاينة تصادم قطار بعدد من السيارات بينها سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم "ن ق د 2674" وملاكي رقم " س ن م 8619 ".



السيارة الملاكي المتسببة في الحادث



حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة ملاكى



حادث برج العرب بسبب تصادم قطار بسيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكى



حادث برج العرب