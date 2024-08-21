جولة بأول مجمع للإنتاج الداجنى بالأقصر بـ22 مليون طائر سنويا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر طفرة ملحوظة فى جميع المجالات، حيث اتجهت خلال هذه الفترة إلى فتح أبوابها للمستثمرين، ففى مجال الاستثمار تم إنشاء أول مجمع للإنتاج الداجنى فهو يعتبر أول بورصة للدواجن فى الظهير الصحراوى بمدينة إسنا، والتابع لوزارة الزراعة والمقام على مساحة 657 فدانا بطاقة إنتاجية 22 مليون طائر فى السنة.

"اليوم السابع" انتقل لزيارة موقع المشروع القومى فى مدينة إسنا، التقى خلالها بالمسؤولين فى جولة داخل مجمع الإنتاج الداجنى الأول فى الأقصر لخدمة جنوب الصعيد، حيث أكد أحمد عبد الغنى مدير تنفيذى بالمشروع، أن المشروع تابع لوزارة الزراعة بقرار تخصيص عام 2018 والمشروع على مساحة 657 فدانا بطاقة إنتاجية 22 مليون طائر فى السنة مقسمة على 6 دورات، وسيضم المشروع مستقبلًا مصنعا للعلف بطاقة إنتاجية 30 طنا بالساعة، ومجزر إلى بطاقة 10 آلاف طائر فى الساعة، والمشروع به خمس محطات والمحطة بها 12 عنبر للطيور بسعة 30 الف طائر فى العنبر، والعنبر عبارة عن هيكل معدنى معزول ويوجد بالمشروع مبنى إدارى ومبانى سكنية للعمال.

وأوضح أحمد عبد الغنى، أن المشروع شهد إنتاج أربع دورات حتى الآن منذ افتتاحه، ولذلك أصبح هناك بورصة للطيور لأول مرة بمحافظة الأقصر، مما تسببت فى انخفاض أسعار الطيور بالمحافظة عن بورصة الطيور بمحافظة المنيا بحوالى 10 جنيهات فى الكيلو، والمشروع يوفر 2000 فرصة عمل للشباب، حيث أن محطة الإنتاج الداجنى مقامة على مساحة 660 فدانا مقام بالمرحلة الأولى 4 محطات سعة المحطة الواحدة 300 ألف طائر بإجمالى مليون و200 ألف طائر، بتكلفة إجمالية للعنبر 2 مليون و300 ألف، وتكلفة إجمالية 10 عنابر بحوالى 20 مليون جنيه، وتوجد بالخطة إنشاء مصنع علف ومجزر لإستكمال الإنتاج بصورة جيدة.