جمعية عمومية لنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم اليوم

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، الجمعية العمومية لأعضائها، اليوم، الأربعاء، بمقر النقابة بالقاهرة، بحضور لفيف من قيادات عمال مصر ومجلس إدارة النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك من أجل مناقشة جدول الاعمال.

ويشهد جدول أعمال الجمعية العمومية ما يلى:-

أولاً، عرض تقرير نشاط مجلس إدارة النقابة العامة من 1 فبراير 2022 وحتي 21 أغسطس 2024.

ثانيًا، عرض اعتماد كافة قرارات مجلس إدارة النقابة الصادرة خلال الفترة من تاريخ عقد الجمعية العمومية السابقة في 26 يناير 2022 وحتى تاريخ الانعقاد الحالي في 21 اغسطس 2024 وابراء ذمة اعضاء المجلس.

ثالثًا، عرض اعتماد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية في 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 و1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 وتقرير المحاسب القانوني.

رابعًا، عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية عن الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، و1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، وعرض الردود علي الملاحظات الواردة في التقارير.

خامسًا، اعتماد مبلغ (1274086.74) من صندوق الخدمات كأيرادات النقابة العامة.

سادسًا، عرض موضوع ضم كلاً من العاملين بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة ومحكمة النقض الي الجمعية العمومية للنقابة العامة وذلك لخضوعهم لذات التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة طبقًا لأحكام المادة 1 من الفقرة "و" والمادة 11 من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنه 2017 وذلك لحين تشكيل لجان نقابية وتوفيق أوضاعهم.

سابعًا، عرض اعتماد قرار كريم حسين عبدالباقي رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم حتى نهاية الدورة النقابية 2026.

ثامنًا، عرض اعتماد قرار مجلس ادارة النقابة العامة في 9 مارس 2024 باختيار ممثلي النقابة العامة بالجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

تاسعًا، عرض اعتماد كافة النفقات والمصروفات التي تتحملها النقابة العامة في سبيل عقد هذا الاجتماع العادي لجمعيتها العمومية.

عاشرًا، ما يستجد من أعمال.

ومن جانبه، قال كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: "منذ مارس الماضي وحتي الآن استطعنا في مجلس الإدارة إطلاق أكبر برنامج للرعاية الصحية للأعضاء علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع واحدة من كبري الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية، وكذلك صرف الإعانات العاجلة لبعض الحالات، وتدشين أول وحدة للشؤون القانونية تكون مسؤوليتها الدفاع عن الأعضاء بالمجان ودون أي أعباء مالية تقع عليهم، هذا إلى جانب حزمة من الخدمات الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالأعياد والمناسبات وتقسيط قيمة المشتريات للاعضاء، كذلك تدشين أول واكبر قاعدة بيانات للاعضاء بهدف عمل دراسة اكتوارية لزيادة مزايا الصرف التي يمنحها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وأضاف "عبد الباقي": خدمة جميع أعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية من الإسكندرية وحتي أسوان مسؤوليتي الشخصية ومعي مجلس الإدارة بكامل تشكيلة ونعمل علي تعظيم موارد النقابة بالوقت الراهن وتحقيق مزايا اضخم للاعضاء لأنهم يستحقون منا الافضل وان تكون نقابتنا في صدارة النقابات العمالية.