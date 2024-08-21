جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول التعرف على معايير إعداد مشروعات تنافسية COP 24

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة التخطيط الإستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم، ندوة بعنوان "التعرف على معايير إعداد مشروعات تنافسية COP 24"، وذلك فى إطار دعم جامعة قناة السويس المستمر للابتكار والتطوير في مجالات التنمية المستدامة.



حاضر في الندوة الدكتورة سحر الشطوري، الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي، والتي تناولت محاور رئيسية هى : المشروعات الخضراء الذكية، أنواع المشروعات، معايير الاختبارات التنافسية، كيفية اختيار فريق عمل للمشروع، وكيفية تحديد نقاط تنافسية لفكرة المشروع.

وقد قامت إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، بتنظيم الندوة التي شهدت حضوراً متميزاً واهتماماً كبيراً من المشاركين.

تأتي الندوة بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة حول كيفية إعداد مشروعات تنافسية تتمتع بكفاءة عالية وتواكب أحدث المعايير البيئية، وذلك ضمن إستراتيجية الجامعة لدعم الابتكار وتشجيع الأفكار الرائدة التي تساهم في تطوير المجتمع وحماية البيئة.

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