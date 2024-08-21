جامعة القناة تنظم قافلة طبية فى قرية هاويس سرابيوم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس، قافلة طبية إستثنائية إلى قرية هاويس سرابيوم التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية. وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن القافلة الطبية تأتي في إطار التزام الجامعة بمسؤلياتها الإجتماعية وحرصها على تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية، لافتاً إلى التزام الجامعة بدعم المبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي الصحي في المناطق النائية.



وقدمت القافلة خدماتها لـ570 مواطنا، شملت تثقيفا صحيا متنوعا حول الإسعافات الأولية، الحروق، والنزيف، التي استهدفت 80 مواطنا في مجموعات مختلفة.

كما تم تقديم التثقيف الصحي حول الفحص الذاتي للثدي لـ20 سيدة، بجانب توقيع الكشف والعلاج المجاني للعديد من الحالات الطبية.

وشملت التخصصات الأسنان (40 حالة)، العظام (50 حالة)، الجراحة (10 حالات)، الرمد (47 حالة)، الباطنة (101 حالة)، النساء (25 حالة)، طب الأسرة (95 حالة)، الأطفال (75 حالة)، الأنف والأذن (62 حالة)، والأمراض الجلدية (65 حالة).

تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام جامعة قناة السويس بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الصحة العامة، وتعدّ تجسيدا لرؤية الجامعة في تحقيق تأثير إيجابي ملموس على مستوى المجتمع.

و أُشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، التي لعبت دورًا محوريًا في تنسيق الفعاليات وضمان نجاحها.



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