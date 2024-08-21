تنسيق جامعة الأزهر 2024.. فتح تسجيل الرغبات عقب الانتهاء من اختبار القدرات

كتب لؤى على

تستعد جامعة الأزهر لفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية عقب غلق باب التسجيل لـ اختبار القدرات بجامعة الأزهر والذى يغلق اليوم 20 أغسطس.

يذكر أن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قد صدق مؤخرا على فتح باب التسجيل لـ اختبار القدرات بجامعة الأزهر مرة أخرى من يوم 14 أغسطس ولمدة أسبوع، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن هذه الاختبارات تعقد مبكرًا فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد بـ جامعة الأزهر للعام (2024-2025) م.

وأوضح الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لـ التنسيق الإلكتروني، أن الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات: (التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام - اللغات والترجمة تخصص عام انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - رياض الأطفال انتظام - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام - التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام - كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام- الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام - التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام- التربية الرياضية بنات انتظام - التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة - التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام - التربية بنات أسيوط انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال - التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة - التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنين القاهرة شعبة التعليم الأساسى - التربية بنين أسيوط تعليم أساسى - التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة تعليم أساسى - التربية بنات أسيوط قسم رياض الأطفال- التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة التربية الخاصة) إضافة إلى إتاحة ذلك أمام الطالبات الراغبات فى الالتحاق بشعبة القراءات وعلومها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وأشار إلى أن التسجيل يكون من بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر من هنا