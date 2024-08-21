تفاصيل حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المبدعين بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المبدعين للعام 2023-2024، وفي كلمته أعرب الدكتور ناصر مندور، عن تقديره لكل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم "جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية"، مشيراً إلى أن هذه الجامعة انشأت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل المتطورة، وتعزيز التعليم العالي في مصر.

وتابع؛ لقد شهدت الجامعة هذا العام إقبالاً غير مسبوق، مما يعد دليلاً قاطعاً على نجاح المنظومة التعليمية والإدارية بها.

وأضاف؛ هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة و المخلصة التي بذلها جميع العاملين في الجامعة بالتعاون الفعال مع محافظة الإسماعيلية وقيادة الجيش الثاني وهيئة قناة السويس.

كما قدم خالص الشكر والتقدير لجميع الإدارات المعنية بالتنسيق لهذا الحفل.

فيما قدم الدكتور عادل حسن، خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم وإخراج هذا الحفل الرائع، لافتاً إلى أن نجاح هذا الحدث هو نتيجة العمل الجماعي والجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الحفل، موجهاً دعوة إلى جميع الطلاب للاستمرار في المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، التي تعد فرصة رائعة لتطوير المهارات الشخصية ، معرباً عن امتنانه للدكتور ناصر مندور، على دعمه المستمر ورؤيته التي أسهمت في تقدم الجامعة وتحقيق أهدافها.

جاء الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

شارك بالحفل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، وشهد الحفل من أعضاء مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتور سامي هاشم، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور إبراهيم القرش، أمين مجلس الأمناء والدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور صلاح مصلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور فتحي مقلدي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق.

ومن قيادات جامعة قناة السويس شارك بالحفل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و المحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلاءها وأعضاء هيئة التدريس ومسقي البرامج الدراسية المختلفة، و عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية،، وبدأت الفقرات بفيديو ترحيب بضيوف الحفل بسبع لغات (العربية الإنجليزية - الفرنسية- الألمانية - الصينية - الكوريه- الأسبانية )، ثم عرض من الثقافة الصينية لطلاب برنامج اللغة الصينية بكلية التجارة الدولية واللغات، وفقرة غنائية للطالب علي عبدالفضيل الحاصل على المركز الأول في الغناء.

كما تم عرض فيديو مجمع للأنشطة الطلابية التي تمت خلال العام الأكاديمي 2023- 2024، تلاه عرض جي تشوان الصيني لطلاب برنامج اللغة الصينية بكلية التجارة الدولية واللغات، وفقرة إنشاد للطالب محمد أيمن الحاصل على المركز الأول في إنشاد ديني.

وتحت عنوان: "رحلة قناة السويس من الحلم الى الواقع" تم عرض فيديو بتعليق صوتي من أحمد الطيب، الطالب المثالي على مستوى الجامعة،

ومريم تامر الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة الطالبة المثالية، تلاها فقرة للفنون الشعبية احتفالا بذكرى إفتتاح قناة السويس الجديدة، واختتمت الفقرات بفيديو مجمع لكواليس حفل الختام.

ثم تمت مراسم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة التي تمت خلال العام 2023-2024

حيث فازت كلية العلوم الصحية بدرع التميز في الأنشطة الطلابية مركز الأول ، يليها في المركز الثاني كلية التجارة ، بينما جاءت كلية الهندسة في المركز الثالث.

وتم تسليم الجوائز للفائزين في المسابقة الفنية "جوت تالنت" :

فاز على عبد الفضيل كلية التجارة الدولية واللغات بالمركز الأول في مجال الغناء، يليه في المركز الثاني ملك محمد السيد كلية العلوم الصحية ، ثم في المركز الثالث جودي أشرف عبده كلية الصيدلة

كما فازت شهد محمد رشدي في مجال الشعر كلية العلوم الصحية بالمركز الأول، يليها منه الله محمد على بالمركز الثاني كلية الألسن، ثم محمد صلاح محمد كلية طب الأسنان بالمركز الثالث.

فيما فاز أحمد محمد عبد النبي كلية طب الأسنان بالمركز الأول في مجال التمثيل ، يليه شهد العربي السعيد كلية التمريض بالمركز الثاني ثم روان أحمد السيد بكلية التمريض في المركز الثالث .

بينما فاز بالمركز الأول منتصر معتز محمد في مجال العزف كلية التجارة الدولية واللغات ، فيما جاءت شهد فريد محمد كلية طب الأسنان في المركز الثاني

وفازت يارا خليل صابر كلية الهندسة بالمركز الأول في مجال الرسم، يليها أمينة فؤاد فاروق بكلية التمريض في المركز الثاني ، ثم في المركز الثالث جاءت مريم علاء السيد كلية التمريض

كما جاءت يارا خليل صابر كلية الهندسة في المركز الأول في مسابقة GOT Talent .

أما في منافسات النشاط الرياضي دوري كرة القدم : فازت كلية التمريض بالمركز الأول ، تلاها في المركز الثاني كلية العلاج الطبيعي ، ثم جاءت كلية الطب في المركز الثالث.

بينما جاءت نتائج دوري كرة القدم الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر كالتالي:

في المركز الأول كلية الطب ، وبالمركز الثاني كلية طب الأسنان ، وبالمركز الثالث كلية الهندسة.

أما في المسابقات الدينية، الإنشاد الديني فاز محمد أيمن إبراهيم كلية التمريض بالمركز الأول ،

وخالد جمال عبد الناصر كلية التجارة الدولية بالمركز الثاني، أمنيه زكريا أحمد كلية الطب بالمركز الثالث.

وفي مسابقة حفظ القرآن الكريم فاز بالمركز الأول زياد أحمد عزت كلية الهندسة، وبالمركز الثاني محمد ياسر السيد كلية التمريض ، وبالمركز الثالث محمد عبد الله محمد كلية الطب ، جاء في المركز الرابع عمر فتحي السيد كلية طب الأسنان ، وبالمركز الخامس ولاء على محمد كلية التمريض.

وبمنافسات تنس الطاولة فاز بالمركز الأول طلاب خالد ماجد عبد الباقي ، وبالمركز الأول طالبات منه نصر عبد الجواد.

و بمسابقة الشطرنج طالبات فازت بالمركز الأول ثناء أحمد سمير كلية طب الأسنان، وبالمركز الثاني رانا نادر بدران كلية الهندسة ، وبالمركز الثالث مريم كامل محمد كلية طب الأسنان.

أما الطلاب الفائزون بالثلاث مراكز الأولى في مسابقة الشطرنج فهم : إبراهيم سليمان موسى كلية التمريض بالمركز الأول ، وعبد الرحمن طه محمد كلية طب الأسنان بالمركز الثاني ، وأخيراً بالمركز الثالث مينا باسم سمير.

أما في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين فازت بالمركز الأول شهد فريد محمد كلية طب الأسنان، وبالمركز الثاني مريم تامر محمد كلية طب الأسنان ، وبالمركز الثالث حسناء أحمد سيد أحمد كلية العلوم الصحية، وفاز في مسابقة الطالب المثالي أحمد محمد الطيب كلية الهندسة بالمركز الأول، يليه عمرو أيمن عبد الرؤوف كلية الهندسة بالمركز الثاني، ثم طه عبد الرحمن محمد كلية الطب البشري بالمركز الثالث.

كما تم تكريم فريق الجوالة على أداءه المتميز، اختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للطلاب مع القيادات الجامعية وضيوف الحفل.

أشرف على تنظيم الحفل مسئولي الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ممدوح عثمان و مروة عدلي.

بالتنسيق مع مكتب رئيس جامعة قناة السويس ، ومكتب أمين عام جامعة قناة السويس.

