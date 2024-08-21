تعرف على ماجستير العمارة والعمران الأخضر بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان، عن تفاصيل ماجستير العمارة والعمران الأخضر بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان برنامج جديد للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المعرفة والتعلم والبحث لأحد أهم متطلبات سوق العمل الحالي في مجال العمارة والعمران الأخضر.

وتتمثل خطة الدراسة بالبرنامج حيث تشتمل على (10) مقررات كل منها (3) ساعات معتمدة بإجمالي (30) ساعة تدريس لمجموعة من المقررات المرتبطة بالعمارة والعمران الأخضر فى مختلف المجالات مثل: التصميم البيئي وتكنولوجيا ومواد البناء والمدن المستدامة.

إجمالي ساعات البرنامج (48) ساعة معتمدة.



يتم الحصول على درجة ماجستير العلوم الهندسية وإتمام البرنامج في مدة قدرها عامان دراسيان ( حد أدنى ) وحد اقصى أربعة أعوام دراسية.

يسمح بالتسجيل في البرنامج لخريجى أقسام العمارة بالكليات والمعاهد التي تم معادلة شهادتها من المجلس الأعلى للجامعات.