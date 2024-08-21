انطلاق مبادرة للنظافة والتجميل تحت شعار "الإسماعيلية تستاهل" بحى ثالث

الإسماعيلية-صبرى غانم

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك فى جميع أنحاء المحافظة والتي تبدأ من اليوم وحتى الحادي والعشرين من سبتمبر 2024، وبمشاركة فعالة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة المديريات الخدمية ومراكز الشباب والكنائس والمساجد؛ من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية في رفع القمامة والمخلفات ومن ثم إبراز الطابع الحضاري للمدينة.

وأطلق المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" من مركز التنمية الشبابية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث، نظير لطفي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد من شباب الكشافة التابع لمركز التنمية الشبابية.

وأضاف "عصام" أنه سيتم خلال المبادرة تحسين المشهد العام للمحافظة، من خلال تنظيف الشوارع ورفع القمامة المتراكمة، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة بجهود مشتركة من مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لضمان تحقيق الهدف المرجو منها وإظهار المحافظة بشكل حضاري ونظيف.

وقال عصام إن المبادرة تنطلق اليوم في حي ثالث مدينة الإسماعيلية وتستمر لمدة يومين، مرورًا بباقي أحياء مدينة الإسماعيلية ومن ثم مراكز ومدن المحافظة على أن يتم تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع القمامة من الأماكن العامة، وتنظيف الميادين والشوارع، على أن يتم تخصيص 3 أيام لكل مركز و مدينة وحي، ويشارك في الحملة مجموعة من المتطوعين من مختلف القطاعات، مما يعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

مؤكدًا على استمرار الجهود المبذولة طوال أيام المبادرة لضمان تحقيق أفضل النتائج والتي تتضمن أنشطة توعوية لتشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة المحافظة والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.



ومن الجدير ذكره، أن المبادرة انطلقت لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة من خلال الاستعانة بعمال النظافة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وجهاز التطوير والتجميل بدءًا من ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ومرورًا بمركز التنمية الشبابية حي ثالث ومركز شباب المروة والمديريات الخدمية بنطاق حي ثالث ودور العبادة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف العام من المبادرة هو التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، مناشدًا أهالي الإسماعيلية الكرام ومنظمات المجتمع المدني والشباب بضرورة المشاركة الفعالة في المبادرة؛ من أجل النهوض والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمحافظة.