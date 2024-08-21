انطلاق أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

كتبت آية دعبس

انطلقت منذ قليل اعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم العادية وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبه حضور 83%.

هذا وتناقش الجمعية العمومية 10 بنود يأتي في المقدمة اختيار رئيس النقابة العامة ونشاط مجلس إدارة النقابة العامة من 1 فبراير 2022 وحتى 21 أغسطس 2024، قرارات مجلس إدارة النقابة الصادرة خلال الفترة من تاريخ عقد الجمعية العمومية السابقة في 26 يناير 2022 وحتى تاريخ الانعقاد الحالي في 21 أغسطس 2024 وإبراء ذمة أعضاء المجلس.

وقد شهد انطلاق الجمعية العمومية لفيف من القيادات العمالية.

وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: منذ مارس الماضي وحتي الان استطعنا في مجلس الإدارة أطلاق أكبر برنامج للرعاية الصحية للأعضاء علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع واحدة من كبري الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية، وكذلك صرف الإعانات العاجلة لبعض الحالات، وتدشين أول وحدة للشؤون القانونية تكون مسؤوليتها الدفاع عن الاعضاء بالمجان ودون أي أعباء مالية تقع عليهم، هذا إلى جانب حزمة من الخدمات الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالأعياد والمناسبات وتقسيط قيمة المشتريات للاعضاء، كذلك تدشين أول واكبر قاعدة بيانات للاعضاء بهدف عمل دراسة اكتوارية، لزيادة مزايا الصرف التي يمنحها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

واضاف "عبدالباقي" : خدمة جميع اعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية من الاسكندرية وحتي اسوان مسؤوليتي الشخصية ومعي مجلس الإدارة بكامل تشكيلة ونعمل علي تعظيم موارد النقابة بالوقت الراهن وتحقيق مزايا اضخم للاعضاء لأنهم يستحقون منا الأفضل وأن تكون نقابتنا في صدارة النقابات العمالية.



