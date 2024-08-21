انتصار رئاسى للدستور وحقوق الإنسان في عدد اليوم السابع غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى توجيهات الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى للحكومة.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

انتصار رئاسى للدستور وحقوق الإنسان.. الرئيس السيسى يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى للحكومة.. سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.. ويؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس



إشادة برلمانية وحقوقية بتوجيهات الرئيس.. "الحوار الوطنى": انحياز تام لتطبيق العدالة الناجزة.. و"تشريعية النواب": ننتظر التوصيات لتضمينها بمشروع "الإجراءات الجنائية"

الرئيس يشهد أداء اليمين القانونية للمستشار عبدالرزاق شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة.. ويؤكد: استقلال القضاء أساس لنهضة الوطن..ويوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعى



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