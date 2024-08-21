اليوم.. قافلة طبية بقرية البحرى قمولا فى قنا ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية البحرى قمولا التابعة لإدارة نقادة الصحية وذلك على مدار يومى الأربعاء والخميس الأسبوع الجارى.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم جميعها بالمجان، كذلك توعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدى لها.

وداعا وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.