القليوبية تشارك فى 253 مشروعا ضمن المرحلة الأولى للمشروعات الخضراء الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أوشكت فى عامها الثالث على الانتهاء فى 31 أغسطس للعام الحالى، ولأجل مشاكرة محافظة القليوبية بفاعلية بها تم تنظيم لقاء تعريفى حول المبادرة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والسفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، لتسليط الضوء على أهمية المبادرة وتشجيع الشباب للتقدم بها باعتبارها مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن المبادرة هى باب لفتح باب العالمية للشباب لتطوير مشروعاتهم والتى يتم عرضها وتسويقها من كبرى المؤسسات الدولية.

وشهد اللقاء كلمة للدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، رحب خلالها بالمحافظ والسفير هشام بدر، مؤكدا على اهتمامه الكبير بالمبادرة، وأيضا على النجاح الكبير الذى حققته الجامعة خلال النسختين الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وإحراز مراكز بها من خلال الفوز بمركزين فى النسخة الأولى، أما النسخة الثانية ففازت الجامعة بـ6 مراكز على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، متابعة تنفيذ المبادرة من خلال أجهزة المحافظة بالمشاركة مع القطاع الخاص وجامعة بنها وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية التى تذخر بها المحافظة، مشيرا أن محافظة القليوبية شاركت فى المرحلة الأولى للمبادرة بـ253 مشروعًا متنوعًا، وتم اختيار 22 مشروعًا مكتملًا للمواصفات، كما تم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية وهى مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة فى فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة فى فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع إكبسنى ضمن فئة المشروعات الصغيرة "حياة كريمة"، ومشروع "27000 شجرة" ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروع " دور الزراعة المتجددة" ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع تحسين مقاومة اسماك البلطى ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأوضح، أن المحافظة شاركت بالمرحلة الثانية للمبادرة بلغت 233 مشروعًا متنوعًا، وتم اختيار 55 مشروعًا مُكتملًا للمواصفات بواقع 6 مشروعات فائزة، مشيدا بالمشروعات التى شاركت فى المبادرة لاختيار الأفضل منها طبقًا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنه تم إختيار 3 مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة وهى (المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

وثمن محافظ القليوبية، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها، كما دعا أبناء المحافظة بالمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة والتى تتضمن 6 فئات وهى مشروعات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة مرتبطة بمبادرة حياة كريمة، شركات ناشئة، مشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح"، وتتضمن معايير التقييم عدد من المحاور لاختيار مشروعات خضراء ذكية ومستدامة، كما أكدت أن باب التسجيل بالمرحلة الثانية مفتوح حتى نهاية سبتمبر القادم وذلك من خلال الموقع الإلكترونى http://www.sgg.eg.

وأوضح عطية، أن المبادرة تأتى فى إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة له، مؤكدا على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة المواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة.

ومن ناحيته كشف السفير هشام بدر منسق عام المبادرة، أنه تم عمل حملة توعوية حول المبادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة لتصل إلى 18 مليون مواطن، كما تم تنظيم 152 ورشة عمل فى مختلف محافظات مصر، و20 ورشة تدريبية فى مراكز الشباب فى محافظات مصر، و17 ورشة تعريفية فى الجامعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة شهدت تقدم 12 ألف مشروع.

واستطرد، أنه تأهل من بين تلك المشروعات 3817 مشروعا من محافظات مصر الـ27، مثلت القطاعات التالية 674 مشروعات لإدارة المخلفات، و647 مشروعا للطاقة، و364 مشروعا للتكيف مع التغيرات المناخية، و274 للزراعة المستدامة، و273 لتقليل الانبعاثات، و255 مشروعات للتلوث، و77 مشروعا للمياه، و71 مشروعا للمبانى الخضراء، و59 مشروعا للاقتصاد الدوار، و58 مشروعا للمدن المستدامة، وعدد أخر من المشروعات.

جانب من اللقاء التعريفي



خلال اللقاء التعريفي



خلال اللقاء