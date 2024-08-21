الزفة الختامية فى احتفالات أقباط الأقصر بصوم السيدة العذراء.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منطقة السواقى فى شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، الزفة الختامية ضمن احتفالات الأخوة الأقباط بصوم السيدة العذراء، والذى بدأ فى يوم 7 أغسطس واستمر حتى اليوم 21 أغسطس.



وفى هذا الموعد من كل عام يختتم الأقباط الأرثوذكس صوم العذراء، بعد صيام دام 15 يومًا،حيث تحتفى الكنائس والأديرة لاستقبال الآلاف من الأهالى للمشاركة فى قداسات عيد صعود جسد العذراء مريم، حيث يترأس المطارنة والأساقفة هذه القداسات وسط أجواء روحانية مميزة.



فيما تشهد حول مصر عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية العديد من الأنشطة الروحية طوال فترة الصوم، بما فى ذلك النهضات الروحية، والمدائح، والعظات، التى تركز على حياة وفضائل العذراء مريم، كما تقام احتفالات كبيرة فى الأديرة، وخاصة فى دير العذراء بدرنكة، حيث شارك الملايين من الأقباط فى الزفة التقليدية بصورة العذراء مريم على مدار الأيام الماضية.



احتفالات الأقباط بنهاية صوم السيدة العذراء



احتفالات الأقباط بنهاية صوم السيدة العذراء