الرئيس السيسى يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية بعد بلوغه سن التقاعد

كتب إبراهيم قاسم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة، عن عطائه وذلك بعد بلوغه سن التقاعد، مع منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهده وعطائه فى خدمة قضايا الدولة والذود عن المال العام.

ولد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي في 15 أغسطس عام 1954 بمحافظة القليوبية، وحصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس، ثم عُينَ المستشار مسعد عبد المقصود في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977 وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994 ، ثم رقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.

وعمل المستشار مسعد عبد المقصود بقسم جزئيات جنوب، ثم عمل بالأقاليم، وكليات وجزئيات بنها، ومنازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري، ثم محافظة الإسماعيلية، وعمل في استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، ثم انتقل إلى طنطا وبنها والشرقية أول رئيساً، ثم عين رئيس قطاع غرب الدلتا أول ثم رئيس قطاع القناة وأخيرا أصبح رئيسا للهيئة.

كما تم انتدب المستشار مسعد عبد المقصود للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995.