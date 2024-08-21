اليوم السابع
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خلال أداء رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد اليمين القانونية..

الرئيس السيسى يشدد على استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 02:50 م
الرئيس السيسى يشدد على استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد يؤدى اليمين القانونية
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيساً لهيئة قضايا الدولة، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأشاد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام، مشدداً على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة، وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع.

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