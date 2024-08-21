الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون الدولى كجزء من استراتيجية الحد من الكوارث

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على بن إبراهيم المالكى إن الاجتماع الثانى للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث يأتى فى ظل تداعيات كبيرة تشهدها المنطقة العربية على مدى العقود القليلة الماضية، حيث تتعرض الدول العربية إلى العديد من الاخطار الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والعواصف الترابية والرملية والسيول والفيضانات والأحداث الجوية المتطرفة، وحرائق الغابات والاعاصير، وكذلك الأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية وتغير المناخ، وغيرها من الاخطار التي من صنع الانسان.

وأضاف، في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أن الخسائر الاقتصادية والبشرية الناتجة عن هذه الكوارث، تحتم أن يكون الحد من مخاطر الكوارث من أهم اولويات منطقتنا العربية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها للحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية.

واعتبر أن هناك التزام سياسي عربي للحد من مخاطر الكوارث، ولكن يحتاج إلى المزيد من التعزيز بوسائل تنفيذ، خاصة بعد أن حققت المنطقة العربية عدداً من الانجازات.

وأوضح أنه من الضروري أن يكون التعاون الدولي والإقليمي جزءاً أساسيًا من استراتيجيات التصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية، من خلال التضافر وتبادل المعرفة، وتمكين الدول العربية من تعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات بفعالية والحفاظ على سلامة المجتمعات.