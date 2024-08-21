الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

كلفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وكيل المديرية بوضع خطة عمل تشمل تطوير، وتبسيط إجراءات إشهار الجمعيات، ومتابعة عمل الأقسام بالإدارات الاجتماعية، وإعداد دليل إجرائي، والمستندات المطلوبة لكل إجراءات الإشهار، والحصول على صفة النفع العام، و غيرها من الخدمات المقدمة للمنظمات المجتمع الأهلي، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول لوضع آليات تطوير وحوكمة الإجراءات الإدارية بإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتشجيع، ودعم العمل الأهلي؛ وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف أيمن عبد الموجود، مساعد الوزيرة لشئون منظمات العمل الأهلي.

في سياق متصل، كلفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة توفير كرسي متحرك C.B مجهز بالأربطة، وجهاز مولد أكسجين 10 لتر لحالتين مصابين بضمور وشلل رباعي.

وأكدت على أهمية وحيوية الدور، الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني بمحافظة الدقهلية؛ لتحسين حياة الأفراد، وتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأشارت إلى ورود توجيهات مستمرة من الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي بشأن دعم ذوي الهمم، والفئات الأولى بالرعاية، وتقديم كافة أوجه الرعاية، والحماية لهم، لافتة إلى حرص القيادة السياسية على ضمان حقوق ذوي الإعاقة، وجعلهم شريك أساسي في الوطن.

يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بوابتك للخير للتنمية، وتنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجتهم.