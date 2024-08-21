الإعلامى محمد فودة: نجاح "رالى" السيارات الكهربائية يؤكد أن الدكتور أيمن عاشور صانع المستقبل وملهم الأجيال

ـ وزارة التعليم العالى تطلق العنان للإبداع والابتكار وتدعم الاقتصاد الوطنى بتوجيهات القيادة السياسية

ـ "رالى" ثمرة جهود حثيثة امتدت لسنوات منذ أن كان د. أيمن عاشور يشغل منصب عميد كلية الهندسة وتطورت لتصبح واقعاً ملموساً يساهم فى تطوير الصناعة الوطنية

- وزير التعليم العالى يشجع ويؤهل جيلًا جديدًا من المهندسين المبدعين.. ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب الطموح

أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة، أن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أثبت ريادته فى مجال الابتكار، وذلك بفضل نجاح مبادرة "رالى" السيارات الكهربائية "EVER"، التى نظمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى تطوير صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وتعمل على تعزيز مكانة مصر كرائدة فى مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس" تويتر سابقا، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يسعى بكل جهده إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بفضل توجيهات القيادة السياسية، ويلعب دورًا محوريًا فى دفع عجلة التقدم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، فحلمه بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية، والذى ظل يراوده لسنوات، قد تحول اليوم إلى واقع ملموس بفضل مبادرة رالى السيارات الكهربائية، وجاءت هذه المبادرة المرموقة لتجسد هذا التوجه، حيث تجمع بين البحث العلمى والابتكار والإنتاج، وتوفر منصة للشباب المصرى الموهوب لعرض إبداعاتهم وتطوير قدراتهم.

وشدد فودة على أن مبادرة رالى السيارات الكهربائية تعد ثمرة جهود حثيثة امتدت لسنوات، منذ أن كانت مجرد فكرة تراود ذهن د. أيمن عاشور وهو يشغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتطورت لتصبح واقعاً ملموساً يساهم فى تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز الابتكار والإبداع لدى الشباب المصرى، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولطالما آمن الوزير بقدرتها على دفع عجلة التنمية، وباتت بالفعل تجسيداً حياً لرؤيته الثاقبة وإصراره على تحقيق الأفضل، وذلك بفضل تشجيع القيادة السياسية التى تولى الابتكار والبحث العلمى اهتماما خاصا، موضحا أن مبادرة "رالى" السيارات الكهربائية أكثر من مجرد مسابقة، فهى بمثابة حاضنة للأفكار الإبداعية ومشروع وطنى يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة منها دعم البحث العلمى والابتكار حيث يشجع الرالى الطلاب والباحثين على تطبيق المعارف النظرية فى مشاريع عملية، مما يساهم فى تطوير الكوادر الهندسية ورفع كفاءتهم، وأيضا تهيئة بيئة محفزة لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشار فودة الى أن مبادرة رالى السيارات الكهربائية هى أكثر من مجرد مسابقة، فهى رؤية مستقبلية تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وقد أثبتت نجاحها فى تحقيق العديد من الأهداف، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، كما أنها خطوة مهمة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، وقد أثبتت نجاحها فى صناعة السيارات الكهربائية محليًا وتعزيز مكانة مصر كمركز للابتكار فى المنطقة، وتحقيق العديد من الأهداف، من بينها دعم البحث العلمى، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز مكانة مصر كرائدة فى مجال الطاقة النظيفة، فالمبادرة ترمى إلى تحويل البحوث العلمية إلى واقع ملموس على أرض الواقع، وتستهدف طلاب كليات الهندسة، لتجسد هذا التوجه وتؤكد على حرص الدولة على دعم الشباب المبدع والمبتكر، هذه المبادرة، التى تأتى فى إطار الخطة الشاملة للاستفادة من مخرجات البحث العلمى، وتسعى إلى تهيئة بيئة محفزة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وتعزيز مساهمة الشباب فى مختلف أوجه الاقتصاد الوطنى.

واختتم فودة حديثه قائلا :"لقد أثبت الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه رائد الابتكار فى مصر ولديه خطة طموحة وذكية نحو مستقبل أكثر إشراقا، فبفضل جهوده المتواصلة ودعمه مبادرات مثل رالى السيارات الكهربائية، تمكن من تحويل الأحلام إلى واقع ملموس، يبدو أن للدكتور أيمن عاشور حظا من دراسته وهى الهندسة، فالوزير يعمل على ملف التعليم العالى وكأنه "يهندس" بذوق رفيع ما يحتاجه هذا الملف، حيث يكتب قصة النجاح والتنمية المستدامة التى ترتقى بالتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر إلى آفاق.