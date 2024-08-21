افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية والمواد التموينية بمركز دار السلام فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، محمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام، لافتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية والمواد التموينية بجوار مجلس مدينة دار السلام، والمقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، على أن يستمر المعرض في تقديم خدماته لأهالى دار السلام في جميع متطلباتهم الغذائية، وأدوات المدارس، وغيرها على مدار العام.

وأوضح المحافظ أن المعرض يضم كافة السلع الغذائية، والمواد التموينية، والأدوات المدرسية، التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، لمحاربة الغلاء، والعمل على استقرار أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها بشكل دائم للمواطنين، تنفيذا لسياسة الدولة، والتوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

