اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أغسطس 2024 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اصطدام قطار بماكينة زراعية بالزقازيق والنقل تناشد بعدم العبور من أماكن عشوائية

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 11:26 ص
اصطدام قطار بماكينة زراعية بالزقازيق والنقل تناشد بعدم العبور من أماكن عشوائية قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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اصطدم قطار رقم 384 بخط الشرق القاهرة الزقازيق، بماكينة زراعية أثناء عبور أحد المواطنين بها من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وتم السيطرة على القطار وتمكن قائد القطار من إيقافه بعد اصطدام الماكينة بمقدمة القطار دون إصابات.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.







السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

المزلقانات الشرعيه

عبور السكة الحديد



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