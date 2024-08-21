استمرار فتح التسجيل لبرامج الدراسات العليا بكليات جامعة القناة حتى 15 سبتمبر

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم ( 431) بمقر الجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

وخلال الاجتماع تحدث نائب رئيس الجامعة عن استمرار الاعلان عن فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا ( دبلومات - ماجستير اكاديمي - ماجستير مهني - دكتوراه ) بكليات الجامعة التي بدءت منذ 1 اغسطس ومستمره حتى 15 سبتمبر.

و أشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكليات التي أعلنت عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني مطالبا باقي الكليات سرعةالاعلان عن النتائج .

وقد أشار إلى دخول الجامعة في التصنيف الدولي لكلا من تصنيف شنغهاي و التصنيف الهولندي مثمنا جهود علماء الجامعة وباحثيها للارتقاء بتصنيف الجامعة في كافة التصنيفات العالمية.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث و تناول المجلس بعد ذلك مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، و المنح بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات والمهمات العلمية.

واستكمل المجلس مناقشاته التي استعرض خلالها موضوعات إدارة المؤتمرات و البرامج التنفيذية و الاتفاقيات.

