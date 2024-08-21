أمريكا وقطر تؤكدان أهمية "الاقتراح الجسرى" فى معالجة الفجوات بين حماس وإسرائيل

واشنطن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى أن "الاقتراح الجسرى" لجسر الهوة بين حماس وإسرائيل يعالج الفجوات المتبقية بطريقة تتيح التنفيذ السريع لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة .

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن الوزيرين ناقشا الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وضمان إطلاق سراح المحتجزين .

كما ناقشا مواصلة العمل معًا لضمان عدم قيام أي طرف باتخاذ إجراءات تقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.