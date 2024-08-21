أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين يؤكدون ضرورة ضبط النفس ووقف التدخلات الخارجية فى ليبيا

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أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ضرورة ضبط النفس ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وإقامة حوار سياسي شامل يضم جميع الأطراف الليبية.

وحثت الولايات المتحدة - في كلمة الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة ببعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير روبرت وود خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا - جميع الأطراف في ليبيا على العودة إلى طاولة الحوار، داعية إلى ضرورة دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات.

من جانبه، أعرب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة- في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا - عن دعم المملكة المتحدة الكامل لجميع الجهود المبذولة لإقامة حوار سياسي شامل يضم جميع الأطراف الليبية.

بدورها، دعت فرنسا - في كلمة مندوبتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا - إلى ضرورة ضمان السيادة الليبية، مؤكدة استمرار بلاها في دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

كما دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة - في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا- جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وبناء الثقة واعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات، مشددا على أهمية تجنب فرض الحلول الخارجية على ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية.