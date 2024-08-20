وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديرى الإدارات التعليمية استعداداً للعام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات التعليمية لاستعراض وتوضيح القرارات الوزارية الجديدة ووضع آليات تنفيذها استعداداً للعام الدراسى الجديد، حيث يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

كما ثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال اللقاء من جهود مديري الإدارات التعليمية، ووجه لهم رسالة شكر على أدائهم المتميز خلال الفترة التي قضاها في الأقصر، كما شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتكريم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديراً لمجهوداته فى خدمة العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التعليمية والمعلمين بالمحافظة.

وشملت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة، كما تم تقديم مادة فيلمية قصيرة تتضمن مجموعة من الأعمال والإنجازات التي تمت في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال فترة خدمة الدكتور صبري خالد بالمحافظة.

ومن جانبه، ثمن نائب محافظ الأقصر،دور القطاع التعليمي بالمحافظة، وجهود وكيل وزارة التربية والتعليم لخدمة العملية التعليمية خلال فترة خدمته بالمحافظة، داعيا المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية، كما نقل نائب المحافظ خلال كلمته بالاحتفالية تحيات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لوكيل وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على أن تكريم المخلصين يمثل اعترافا بعطائهم واحتفاءً بجهودهم، وتحفيزًا لمن يكمل المسيرة من بعدهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.