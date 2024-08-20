وزير الطيران المدني فى جوله تفقدية بالمجلس الطبى الجوي التابع لوزارة الطيران المدنى

كتب أحمد مصطفى

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيارة المجلس الطبي الجوي بديوان عام الوزارة، وكان في استقباله الدكتور أشرف القاضي مساعد الوزير لشئون المجلس الطبى و الدكتوره ميرندا لطيف رئيس الإدارة المركزية للمجلس الطبي الجوى، حيث تفقد خلال زيارته جميع الاقسام المختلفه والعيادات، واستمع الى شرح تفصيلي عن جهاز التحليل الكيميائي بالمجلس كونه أحدث الاجهزه للكشف عن العقاقير والكحوليات والمواد المخدرة.

وخلال الزيارة أشار الدكتور سامح الحفني إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة مؤكدًا على أهمية تقديم خدمة طبية عالية الجودة.

مشيرًا إلى الدور الهام الذى يلعبه المجلس الطبي في توقيع الكشف الطبي على أطقم الركب الطائر وتحديد مستوى اللياقة الطبية وفقاً لتشريعات الطيران المدني المصري وحسب اللوائح والملحقات الصادرة المعمول بها من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي F.A.A .

كما أكد وزير الطيران المدني على أهمية التعاون مع مؤسسات عالمية في هذا المجال لضمان تقديم خدمات الكشف الطبي بجودة عالية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، مضيفًا بأنه قد تم تجهيز المجلس بالأجهزة الطبية والمعدات اللازمة، مع تأهيل الأطباء في التخصصات المختلفة بصفه عامه و فى مجال طب الطيران بصفه خاصه .

حيث يُعد المجلس المكان الوحيد داخل جمهورية مصر العربية المسؤول عن توقيع الكشف الطبي على أفراد الأطقم الطائرة المدنية وفقًا لتشريعات الطيران المدني في مصر لتقييم الحالة الصحية وتقرير مستوى اللياقة الطبية اللازمة لهم من؛ " طيارين – ملاحين جويين – مهندسين جويين – ضيافة جوية – مراقبين جويين – طلبة طيارين" ، بهدف التقدم للحصول علي إجازة الطيران بالإضافة إلى منح الإجازة الطبية للطيران لمن يجتاز اختبارات الكشف الطبي من أفراد الأطقم الطائرة طبقاً لفحوصات طبية دقيقة وقياسات محددة وذلك بما يتماشى مع تشريعات الطيران المدني المصري (ECAR) واللوائح والملحقات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي (FAA) وهيئة الطيران والسلامة الأوروبية (EASA).

وفى ختام الجولة استمع وزير الطيران المدنى إلى مقترحات وأراء العاملين في المجلس الطبي الجوي حول سبل تطوير الخدمات المقدمة بما يعزز من مكانة منظومة النقل الجوي على كافة المستويات؛ مشددًا على أهمية الإستفادة من المقترحات البناءة التي تساهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تطبيق الحلول المبتكرة التي من شأنها رفع مستوى الخدمة وتعزيز مكانة المجلس كجهة طبية رائدة تخدم صناعة النقل الجوي.