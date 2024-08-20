وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولى للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

كتب أحمد جمعة

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء 20 أغسطس الحالى من "ميلاني جولي" وزيرة خارجية كندا، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد، بالإضافة إلى التشاور والتنسيق حول العلاقات الثنائية وأبرز التطورات في المنطقة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تناول العلاقات التاريخية بين البلدين، في ظل ما يشهده العام الحالى من مرور 70 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، خاصة فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تأكيد د. بدر عبد العاطى على الأهمية التى توليها مصر لأبنائها من الجالية المصرية في كندا، والذين يسهمون في تعزيز العلاقات والروابط الشعبية بين البلدين، وذلك من خلال إسهاماتهم القيمة في العديد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد الكندي، وانخراطهم واندماجهم داخل المجتمع الكندي، بما يشكل جسراً للتواصل بين الشعبين.

وأضاف السفير أبو زيد أن الاتصال تطرق أيضاً لأبرز التطورات الإقليمية، ولاسيما الوضع في قطاع غزة، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض أبرز الجهود التي تبذلها مصر على صعيد احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة أطراف المجتمع الدولي من أجل التوصل لوقف شامل إطلاق النار، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء مخاطر توسيع دائرة الصراع.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق للبناء على تم مناقشته خلال الاتصال.