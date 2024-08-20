وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة: تطوير حديقة الحيوان وربطها بالأورمان مشروع قومى

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الوزير علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالحضور، وأوضح أن هذا اللقاء يستهدف متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، حيث تم استعراض أخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"، مشيراً إلى أن مشروع تطوير حديقة الحيوان وربطها بالأورمان هو مشروع قومي يساهم في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي لمصر، وأنه على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في مجال السياحة البيئية.

وأوضح أنه بعد الإنتهاء من مشروع تطوير الحديقتين سوف يتم تجديد التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة بها مؤكداً على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح الوزير "محمد صلاح " أن "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة " هي المطور الرئيسي للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى.