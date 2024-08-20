نائب محافظ الدقهلية: توجيهات بتقديم الدعم الكامل لدفع عجلة الإنتاج بالمصانع

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم اللواء محمد صلاح الدين، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لرئاسة اجتماع الامانة الفنية لمجلس ادارة المنطقة الصناعية بجمصة، بتشريف وحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، وذلك بمشاركة المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الاسكان وعصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار

و السيد عوض مدير الاستثمار، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، اعضاء الامانه الفنية من الجهاز التنفيذي و المستثمرين اعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية.



وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بمطالب واحتياجات المستثمرين بالمنطقة الصناعية واقرار العديد من التوصيات بشأنها تمهيدا للعرض علي مجلس ادارة المنطقة الصناعية في اجتماعه الدوري المقبل كما تناول الاجتماع بحث ومناقشة عدد من تصرفات السادة المستثمرين بشأن قطع الاراضي وتعديلات بعض الانشطة وعدد من الاجراءات الفنية الخاصة ببعض قطع الاراضي بالمنطقة الصناعية بجمصة.



وفي بداية الاجتماع أكد " السكرتير العام" علي الاهتمام البالغ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعته الشخصية لاجراءات تقديم كافة اوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد و المستمر من قبل جميع الاجهزة التنفيذية لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الانتاج بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لابناء الدقهلية.



هذا وقد أكد " نائب محافظ الدقهلية " على أن هناك توجيهات محدده من قبل محافظ الدقهلية لجميع المسئولين عن الإستثمار بالمحافظة لتقديم الدعم والرعاية والكاملة للاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة.