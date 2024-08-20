من مصر.. نائبة الأمم المتحدة تسلط الضوء على دور المنظمات الشبابية

كتبت: هند المغربي



سلطت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على توافق القيم بين المنظمة الأممية والحركة الكشفية، جاء ذلك اثناء مشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين المنعقد في القاهرة حتى 23 أغسطس الجاري.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة شددت أمينة محمد على الحاجة للمشاركة ذات المغزى من المنظمات الشبابية، مثل الكشافة، في صنع القرار لتعزيز مستقبل أكثر عدالة وسلاما واستدامة وشاركت المسؤولة الأممية في ندوة عبر الأجيال، شددت خلالها على أهمية المزج بين الأفكار المبتكرة للشباب وحكمة وتجربة الجيل الأكبر عمرا، من أجل تطوير حلول أكثر شمولا للتحديات.

وعلى هامش زيارتها لمصر، عقدت نائبة أمين عام الأمم المتحدة اجتماعات ثنائية مع المسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبحث فرص التعاون لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة وخاصة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والصراعات الجارية.

وشددت أمينة محمد على الحاجة للمضي قدما على مسار ميثاق طموح من أجل المستقبل كما التقت المسؤولة الأممية الدكتور أمجد برهم وزير التعليم بالسلطة الفلسطينية لبحث إمكانيات عودة الأطفال إلى التعليم في غزة والضفة الغربية واللاجئين الموجودين في مصر.

وزارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في مناطق في دلتا النيل والساحل الشمالي لتتفقد مشروعا أمميا يركز على حماية السواحل والحد من الفيضانات.

وقابلت أمينة محمد كذلك فريق الأمم المتحدة في مصر والمدراء الإقليميين. وزارت المسؤولة الأممية مناطق في دلتا النيل والساحل الشمالي لتتفقد مشروعا أمميا يركز على حماية السواحل والحد من الفيضانات.