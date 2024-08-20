منطقة الأقصر الأزهرية تكرم تلاميذها المتفوقين بمبادرة أشبال مصر الرقمية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الشيخ عبد الله صالح أحمد محمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد عبادي أحمد وكيل المنطقة الثقافي، التلاميذ المتفوقين بمبادرة أشبال مصر الرقمية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد جيل من الكوادر المتميزة من تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية.

وقدم التلميذ كريم محمد حسن المقيد بالصف الأول الإعدادي، من معهد الشيخ محمد الصادق صديق، عرضاً عملياً تضمن شرح الأكواد البرمجية التي استخدمها في بنية المشروع الذي قام بتصميمه بلغة Python ، وأضافت التلميذة انجى صالح محمد المقيدة بالصف السادس الابتدائي بمعهد الاقالته الابتدائي، أن مبادرة مصر الرقمية لها أثر عظيم في الإستفادة من المسارات التعلمية التي مرت بها في عالم البرمجة .

وقد أشاد أولياء الأمور بجهود منسق عام مبادر أشبال مصر الرقمية، محمد شعبان أمين مدير مركز المعلومات، ود/أحمد حسان الدناوي، و د/فهد محمد الصغير ، مكتب وكيل الوزارة، والزهراء عبد الجواد،مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث تم تكريم الطلبة بحضور الشيخ أحمد أحمد علي خليدي، مدير مرحلة التعليم الثانوي، وأولياء الأمور، والدكتور فهد محمد الصغير، والدكتور أحمد حسان الدناوي، والزهراء عبد الجواد مسئول مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بديوان عام المنطقة.

فيما قام الشيخ عبد الله صالح أحمد محمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ أحمد خليدي مدير مرحلة التعليم الثانوي، بإهداء درع التميز، لمنسق مبادرة أشبال محمد شعبان أمين منسق عام المبادرة، وفهد محمد الصغير سيد، وأحمد حسان الدناوي ، لجهودهم في دعم التلاميذ والطلاب المشاركين بإلقاء المحاضرات التعريفية عن المبادرة، والبرامج الداعمة للأكواد البرمجية بشكل تطوعي، والزهراء عبد الجواد، عضو مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال لمساندة التلاميذ المتفوقين في المسارات التدريبية.



تكريم المتفوقين بمبادرة أشبال مصر الرقمية



جانب من تكريم المتفوقين بمبادرة أشبال مصر الرقمية



درع التميز لمنسق مبادرة أشبال مصر الرقمية



فعاليات تكريم المتفوقين بمبادرة أشبال مصر الرقمية