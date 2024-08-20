مفتى الجمهورية: الإعلام يلعب دورًا محوريًّا في تشكيل وعي المجتمع

كتب لؤى على

استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء.

خلال اللقاء، أعرب المفتي عن شكره وامتنانه لرئيس تحرير صوت الأزهر على هذه التهنئة الكريمة، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه جريدة صوت الأزهر في نشر الفكر الأزهري الوسطي وتوعية المجتمع بقضايا الدين الصحيحة. وقال: "إن صوت الأزهر يمثل صوت الاعتدال والوسطية، وهو منبر هام لنشر قيم الإسلام السمحة والتصدي للأفكار المغلوطة التي تهدد سلامة المجتمع. ونحن في دار الإفتاء ملتزمون بالتعاون مع كافة وسائل الإعلام الداعمة لرسالة الأزهر الشريف، لتعزيز الفهم الصحيح للدين ومواجهة التطرف".

وأضاف المفتي: "إن الإعلام يلعب دورًا محوريًّا في تشكيل وعي المجتمع، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين دار الإفتاء وجريدة صوت الأزهر بما يخدم قضايا الأمة ويعزز من روح التسامح والتعايش".

من جانبه، عبَّر أحمد الصاوي عن تقديره للمفتي واعتزازه بلقائه، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في توجيه الرأي العام وإصدار الفتاوى التي تعكس وسطية الإسلام وتواجه الفكر المتشدد.

وقال الصاوي: "إن دار الإفتاء تحت قيادة فضيلتكم ستظل حصنًا منيعًا ضد الأفكار المتطرفة، ونحن في جريدة صوت الأزهر نحرص على أن نكون شركاء في هذه المهمة النبيلة من خلال نشر الفكر الأزهري المستنير".