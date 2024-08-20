مظاهر التطرف ضمن فعاليات المعسكر التثقيفى للطلاب الوافدين بالإسكندرية

كتب لؤى على

واصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين في دورته الثالثة المقام بـ مدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية؛ حيث بدأ الباحث أحمد الجعيصي عضو وحدة الرصد باللغة الإنجليزية بالمرصد فعاليات اليوم الثاني من المعسكر بعرض أهم ما جاء في اليوم الأول، وخلال المناقشات الجارية مع الطلاب المشاركين، أوضح "الجعيصي" أن مكافحة التطرف مسؤولية مجتمعية يقع على طبقة المتعلمين منها النصيب الأكبر.

وفي محاضرة بعنوان: "أسباب انتشار التطرف والإرهاب في العالم"، تطرق دكتور مصطفى البدري منسّق وحدة الرصد باللغة الإسبانية بالمرصد إلى مفهوم التطرف والفرق بين العنف الإجرامي والعنف الإرهابي القائم على فرض الرأي بالقوة والتعصب الأعمى لرأي بعينه، كما تناول "البدري" العوامل المؤدية لانتشار ظاهرة التطرف العنيف في عالمنا المعاصر، وعدّ منها: تنامي خطاب الكراهية، وتصاعد ممارسات اليمين المتطرف، وازدواجية المعايير، وتذبذب الهوية.

بينما جاءت ثاني المحاضرات بعنوان: "القضية الفلسطينية التاريخ والمستقبل"، والتي حاضر فيها دكتور خالد عبد الفتاح رضوان عضو وحدة الرصد باللغة العبرية بالمرصد؛ حيث تتبع تاريخ المواقف الداعمة التي قام بها الأزهر الشريف حيال القضية الفلسطينية منذ بدء المحاولات الصـ.هـ.يونية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ ما يقرب من مائة عام.

يشار إلى أن المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين في دورته الثالثة يأتي بشعار: "بالشباب تنهض الأوطان" بتنظيم من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، ويتضمن عددًا من الفعاليات والمحاضرات والجلسات الحوارية بين أعضاء المرصد والطلاب المشاركين في المعسكر.